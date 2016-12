foto LaPresse Correlati BOSSI: AUT AUT A BERLUSCONI 14:35 - "Berlusconi in questo momento ha paura, è una mezza calzetta. C'è tutto il paese che vuole strozzare Monti e Berlusconi ha paura di mandarlo via". Così il leader della Lega, Umberto Bossi, sull'ex alleato Silvio Berlusconi. E sul futuro del governo il Senatur aggiunge: "Spero non arrivi a Pasqua. O cade Monti o cade il governo lombardo di Formigoni". - "Berlusconi in questo momento ha paura, è una mezza calzetta. C'è tutto il paese che vuole strozzare Monti e Berlusconi ha paura di mandarlo via". Così il leader della Lega, Umberto Bossi, sull'ex alleato Silvio Berlusconi. E sul futuro del governo il Senatur aggiunge: "Spero non arrivi a Pasqua. O cade Monti o cade il governo lombardo di Formigoni".

Anche le proteste che in questi giorni stanno agitando il Paese secondo Bossi potrebbero essere evitate se ci fosse un altro governo. "Tutto va a posto: basta che vada a casa questo governo", ha spiegato il Senatur. "Questi lavoratori hanno ragione, apriremo insieme un tavolo per iniziare a scrivere qualche emendamento per andare incontro alle loro richieste - ha detto Bossi -. Non sono i soldi a preoccuparli, tanto i soldi a loro non arrivano".



Berlusconi: "Siamo responsabili, non ci sfiliamo"

"Chi è stato responsabile dando il suo sostegno al governo non può tirarsi indietro". Questo il primo commento di Silvio Berlusconi alle parole di Bossi. "Senza esser stato sfiduciato mi sono fatto indietro con responsabilità ed eleganza ed oggi quelle ragioni sussistono ancora", ha spiegato il leader del Pdl. "La situazione è difficile e il governo sta operando con grande prudenza ed è difficile avanzare critiche fondate", ha proseguito. "Non mi aspetavo di più dall'esecutivo", ha concluso.



Alfano: Bossi non faccia ultimatum

"Non accettiamo ultimatum né provocazioni". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano, commentando il nuovo altolà di Umberto Bossi, che ha chiesto a Silvio Berlusconi di staccare la spina al governo Monti. "Siamo dell'idea di sostenere questo governo fino a quando ha uno scopo: mandare avanti l'Italia in un momento di crisi", ha ribadito. "L'alleanza con il Carroccio rimane inalterata", ha poi specificato.