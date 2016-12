Semplificazione, ecco cosa cambia

foto LaPresse 09:31 - Taglio a 333 leggi inutili, fondi per la social card, scadenza dei documenti il giorno del compleanno, possibilità per i panificatori di lavorare anche la domenica. Il decreto Semplificazione si arricchisce di novità e viaggia verso l'approvazione del Cdm prevista per venerdì. Obiettivo: ridurre gli oneri (amministrativi ma anche economici) per cittadini e imprese. - Taglio a 333 leggi inutili, fondi per la social card, scadenza dei documenti il giorno del compleanno, possibilità per i panificatori di lavorare anche la domenica. Il decreto Semplificazione si arricchisce di novità e viaggia verso l'approvazione del Cdm prevista per venerdì. Obiettivo: ridurre gli oneri (amministrativi ma anche economici) per cittadini e imprese.

Forni aperti tutta la settimana

Il decreto sulle semplificazione prevede l'eliminazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione. La bozza prevede inoltre una facilitazione nei procedimenti amministrativi per la richiesta di aiuti all'Agenzia per l'erogazione in agricoltura.



Cancellate 333 leggi inutili

Si cancellano altre 333 leggi inutili. La normativa più vecchia a essere eliminata risale al 1947 e riguarda l'Ente nazionale per la previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.



Torna la social card

Torna nei comuni con più di 250mila abitanti la social card, la carta acquisti per le fasce economicamente più deboli della popolazione. Al momento il governo avrebbe previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro.



Più facile aprire locali da ballo e circoli privati

Il Dl prevede l'abrogazione di qualsiasi autorizzazione per l'apertura di locali da ballo e circoli privati. Il governo avrebbe previsto inoltre l'impossibilità per il questore di chiudere in via preventiva circoli e discoteche per motivi di ordine pubblico. La chiusura potrà avvenire solo su ordine dell'autorità giudiziaria.



Gravidanza anticipata più facile

Si semplifica la procedura per l'astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanze più complesse.



Scadenza carta di identità

Le carte di identità rilasciate dopo il varo del decreto avranno la scadenza fissata il giorno del compleanno del titolare del documento.



Commissario contro lungaggini P.A.

Arriva un commissario ad hoc al quale il privato potrà rivolgersi in caso di lungaggini dell'amministrazione.



Stop ai Tir solo nei giorni festivi

Per i Tir le limitazioni alla circolazione si ridurranno: il blocco sarà previsto solo per i giorni festivi e non più anche per quello precedente e successivo. Resta tuttavia la possibilità di individuare, per ragioni di condizione traffico, giorni in più di fermo.



Valutazione del patrimonio culturale e possibilità di vendita

Per accelerare la dismissione o la valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato è prevista una verifica, effettuata da ministro per i Beni Culturali e ministero dell'Economia, per accertare l'effettivo valore culturale degli immobili stessi.



Nascono gli "uffici del turista"

Per promuovere il turismo in Italia (che nel 2010 valeva il 13% del Pil, ma che si intende portare entro il 2020 al 18%), il decreto prevede la creazione di sportelli del turista decentrati, da istituire in concerto con la Camere di Commercio provinciali.



Più semplice anche la dichiarazione dei redditi

Al vaglio del governo ci sarebbe inoltre un nuovo decreto di semplificazione fiscale. Il Dl, a saldo zero,potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri già la prossima settimana. Il governo punta a facilitare sia le dichiarazioni dei redditi, sia la riscossione dei tributi. Questo primo pacchetto sarebbe però solo un'anticipazione di quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione per il Fisco e che è prevista per la primavera con la delega fiscale.