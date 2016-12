foto Ap/Lapresse 06:33 - Il governo "ci ha detto che nell'ultima riunione del Cipe non c'è stato alcun definanziamento dei fondi per il ponte sullo Stretto di Messina". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, al termine di un incontro con Mario Monti a Palazzo Chigi. Lombardo ha invitato poi gli autotrasportatori a cessare forme di protesta che possano recare danno all'economia. Promessi "tavoli tecnici", anche su costi benzina. - Il governo "ci ha detto che nell'ultima riunione del Cipe non c'è stato alcun definanziamento dei fondi per il ponte sullo Stretto di Messina". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, al termine di un incontro con Mario Monti a Palazzo Chigi. Lombardo ha invitato poi gli autotrasportatori a cessare forme di protesta che possano recare danno all'economia. Promessi "tavoli tecnici", anche su costi benzina.

Lombardo ha rivela i contenuti dell'incontro: sulle accise partirà un tavolo dalla prossima settimana. Si discuterà del costo delle benzina che in Sicilia è più alto di 15-20 centesimi rispetto al resto d'Italia. Nello stesso tavolo si parlerà anche di Sanità e di federalismo fiscale.



Flessibilità nei pagamenti tributi

Sui tributi il governo apre ad una flessibilizzazione dei pagamenti. "In un periodo di crisi e di lotta all'evasione - ha aggiunto Lombardo - i tributi non possono essere cancellati, ma il governo ci concede la flessibilizzazione delle riscossioni".



Treni per il Nord

Verrà ripristinato un treno a lunga percorrenza dalla Sicilia per Milano e Torino. Per il ponte sullo Stretto l'esecutivo ha ribadito che il definanziamento fu deciso a settembre dal governo Berlusconi. La Sicilia, infine, amplierà i contatti con il ministro degli Esteri Terzi per inserire le imprese siciliane nei lavori che l'Italia farà in Libia.