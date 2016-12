"Nessuno ha mai pensato di mettere in libertà potenziali serial killer o persone pericolose, chiariamo questo punto". Così il ministro della Giustizia, Paola Severino, dopo l'ok del Senato al decreto svuota carceri, replica all'allarme lanciato dalla Lega sulla chiusura degli Opg, gli ex manicomi criminali. ''I detenuti se pericolosi saranno custoditi in luoghi in cui ci sarà la vigilanza ma, rispetto ad oggi, si privilegia la cura. Non saranno certo liberi" assicura il Guardasigilli.La Lega nord del Senato, in una nota, stigmatizza il voto dell' Aula a favore della chiusura degli Opg. "Per usare un linguaggio più crudo, ma forse più comprensibile, stiamo parlando di manicomi criminali, dove sfortunati esseri umani incapace di intendere e di volere ma con incontrollabili istinti criminali vengono tenuti rinchiusi sia per tentare di guarirli sia per impedire loro di fare del male a loro stessi e ad altri: non si capisce dove queste persone, in alcuni casi pericolosissime, andranno a finire". "La Lega Nord - sottolinea la nota - riconosce che il problema dello stato di degrado di alcuni istituti esiste e va immediatamente superato, ma ritiene che una materia così delicata non possa essere affrontata a colpi di emendamento, non consentendo alcuna miglioria al testo.

Ora il testo passa all'esame della Camera per la definitiva conversione in legge. I tempi sono stretti ma il ministro della Giustizia ha espresso l'auspicio di non dovere ricorrere al voto di fiducia.