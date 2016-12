foto Ap/Lapresse Correlati Monti: "L'Italia non è più la mina d'Europa"

Napolitano: "Lavoro non sia un privilegio" 00:26 - "L'Europa ha bisogno non solo di misure di austerità, ma essenziali sono anche riforme strutturali che portino alla creazione di più posti di lavoro". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel discorso di apertura del meeting del Forum economico mondiale a Davos. "Ma serve solidarietà: se la Germania - ha ribadito - fa qualche cosa vogliamo essere seguiti anche dagli altri". - "L'Europa ha bisogno non solo di misure di austerità, ma essenziali sono anche riforme strutturali che portino alla creazione di più posti di lavoro". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel discorso di apertura del meeting del Forum economico mondiale a Davos. "Ma serve solidarietà: se la Germania - ha ribadito - fa qualche cosa vogliamo essere seguiti anche dagli altri".

"La Germania non intende prendere impegni che non potrà mantenere", ha aggiunto la cancelliera facendo un appello alla solidarietà degli altri Paesi. "Se la Germania fa qualche cosa vogliamo essere seguiti anche dagli altri. Vogliamo solidarietà". "Abbiamo detto fin dall'inizio che vogliamo sostenere l'euro ma non vogliamo una situazione in cui siamo forzati", ha aggiunto facendo un chiaro riferimento alle pressioni di Italia e Francia.



Il fatto che la Germania sia la locomotiva d'Europa non deve voler dire, ha precisato la cancelliera, che può fare come vuole o che non vuole esporsi. "Se la Germania ad esempio - ha detto - al posto di altri paesi qualcosa che non riuscisse a mantenere e venisse attaccata dai mercati non sarebbe in grado di sopravvivere". "Quello che abbiamo mostrato in molti modi e che sulla solidarietà e sugli impegni da prendere siamo molto seri".



Dare più potere alla Commissione europea

Bisogna "far funzionare l'euro" e per questo è necessario "dare più competenze all'Europa". Questa la ricetta della cancelliera tedesca. Il messaggio del "fiscal compact", ha detto la Merkel, è "che tutti dobbiamo introdurre un limite al debito" e introdurre principi sui conti pubblici. Non ci devono essere più a lungo scuse altrimenti perdiamo credibilità".



"C'è un chiaro deficit di strutture politiche nell'Unione monetaria" ha detto, sottolineando che "il vero messaggio del fiscal compact" è la necessita' che tutti individuino principi comuni vincolanti sui conti pubblici. "Dobbiamo abituarci ad una Commissione europea che diventi sempre più una sorta di governo", ha aggiunto auspicando infine un ampliamento sempre maggiore dell'area della moneta unica."Non voglio creare problemi diplomatici - ha osservato - ma spero che tutti i paesi europei entrino nell'area euro".