Monti:leader Ue ci mettano faccia

- "Io credo che i leader europei debbano metterci la faccia per ottenere un maggior impegno sui temi della crescita". Lo ha detto il premier Monti intervenendo alla Camera. "Quando, in parallelo ai pesanti sacrifici per i cittadini, il governo chiede che l'Europa dia un segno di riconoscimento, non stiamo chiedendo denaro alla Germania". "Ma - ha concluso - che la governance dell'Eurozona evolva e consenta una riduzione dei tassi di interesse".