Berlusconi:"Non c'è più politica"

16:21

- Se il governo Monti durerà è una questione sulla quale Silvio Berlusconi non intende sbilanciarsi. "Dovete chiederlo a lui, a Monti" ha detto Berlusconi. Il leader del Pdl ha poi spiegato di non voler parlare di politica perché "siamo in un momento in cui la politica non c'è" e si è limitato a un accenno alle divisioni interne alla Lega, che per Berlusconi "sono cose che si superano. Penso che la Lega possa continuare a esser partito unito".