Cartelli elettorali abusivi, stop alla sanatoria

foto Ansa 15:05 - Stop al condono per i cartelloni politici abusivi. Lo prevede un emendamento del governo approvato in Commissione alla Camera durante l'esame del dl Milleproroghe. La misura sopprimerebbe una norma precedentemente approvata dai deputati. Deciso anche un ritocco al prezzo delle sigarette, ma grazie a ciò niente aumento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, previsto in un primo momento. - Stop al condono per i cartelloni politici abusivi. Lo prevede un emendamento del governo approvato in Commissione alla Camera durante l'esame del dl Milleproroghe. La misura sopprimerebbe una norma precedentemente approvata dai deputati. Deciso anche un ritocco al prezzo delle sigarette, ma grazie a ciò niente aumento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, previsto in un primo momento.

Le commissioni Bilancio e Affari costituzionali hanno dato il via libera al decreto dopo che ieri l'Aula di Montecitorio ha deciso di sospenderne l'esame e rimandarlo in commissione per sciogliere alcuni nodi. Il principale era l'aumento dei contributi degli autonomi, misura decisa per coprire le modifiche alla riforma della previdenza in favore dei lavoratori precoci e dei cosiddetti 'esodati'.