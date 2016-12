Napolitano: "Il lavoro non sia un privilegio"

foto Tgcom24 15:50 - "Spero che avere un lavoro non sia più considerato un privilegio". Questo il commento del presidente della Repubblica Napolitano all'intervento della signora Giorgi, del gruppo Gucci, la quale si era appunto definita "privilegiata" per il fatto di "avere un lavoro". Il Capo dello Stato ha poi apprezzato la notizia del conferimento della cittadinanza onoraria ai nati da genitori stranieri nel territorio della Provincia di Pesaro Urbino. - "Spero che avere un lavoro non sia più considerato un privilegio". Questo il commento del presidente della Repubblica Napolitano all'intervento della signora Giorgi, del gruppo Gucci, la quale si era appunto definita "privilegiata" per il fatto di "avere un lavoro". Il Capo dello Stato ha poi apprezzato la notizia del conferimento della cittadinanza onoraria ai nati da genitori stranieri nel territorio della Provincia di Pesaro Urbino.

Per Napolitano c'è da augurarsi "che questo esempio possa essere seguito anche da altre realtà territoriali". "E' auspicabile - ha detto - che la cittadinanza onoraria sia la premessa all'effettivo riconoscimento della cittadinanza italiana a quanti nascono nel nostro Paese da genitori stabilmente residenti".



Il 24 novembre scorso il presidente della Provincia di Urbino aveva inviato una lettera al Capo dello Stato preannunciando l'iniziativa per i primi mesi del 2102. Un atto simbolico, aveva detto, ma dalla "forte caratura sociale e culturale. Perché chi nasce in Italia è italiano ed è ora di prenderne atto".



Proprio ieri il tema dello 'ius soli' è tornato di attualità, con le polemiche per le affermazioni di Beppe Grillo sul fatto che concedere la cittadinanza a figli di immigrati che ne sono privi, a suo avviso, sarebbe "senza senso" salvo "distrarre gli italiani dai problemi reali, per trasformarli in tifosi" pro o contro.



"Ricerca e innovazione per essere competitivi"

Durante la cerimonia di premiazione del "Leonardo 2011", evento di riconoscimento per i lavoratori che più si sono distinti nell'esportazione del "made in Italy", è tornato a parlare di ricerca e innovazione, temi chiave per rendere competitivo il sistema lavoro italiano. "La ricerca e l'innovazione insieme all'affinamento della qualità dei nostri prodotti - ha ribadito il presidente della Repubblica - sono la chiave di volta dello sforzo che dobbiamo compiere affinché l'Italia, nella competizione mondiale, non perda posizioni ma ne guadagni".