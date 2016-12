Antonio Di Pietro ricoverato per un malore. Dimesso in serata

foto LaPresse

20:16

- Antonio Di Pietro è stato colto da un malore alla Camera ed è stato visitato nell'infermeria di Montecitorio. Poi, è stato subito trasportato al Policlinico Gemelli di Roma per ulteriori accertamenti. Il disturbo avvertito dall'ex magistrato era dovuto a un problema gastrico, come ha fatto sapere una fonte dell'Italia dei valori. Le condizioni del leader dell'Idv, dimesso in serata, non hanno destato preoccupazioni.