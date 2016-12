Liberalizzazioni, scatta il decreto

foto LaPresse 00:21 - La Pubblica amministrazione pagherà i debiti nei confronti dei fornitori per un totale di 5,7 miliardi. E' questa la principale novità contenuta nel testo finale del decreto per le liberalizzazioni pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Il documento definitivo del decreto per le liberalizzazioni è composto da 97 articoli. - La Pubblica amministrazione pagherà i debiti nei confronti dei fornitori per un totale di 5,7 miliardi. E' questa la principale novità contenuta nel testo finale del decreto per le liberalizzazioni pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Il documento definitivo del decreto per le liberalizzazioni è composto da 97 articoli.

Il testo finale, che conferma in gran parte le anticipazioni dei giorni scorsi, ha aumentato il numero di articoli rispetto alle bozze circolate il giorno del varo: sono presenti infatti alcune norme sulla filiera agroalimentare e anche altre relative all'aliquota unica sulle rendite finanziarie per tipologie di dettaglio.



Passera: "Dalla P.A non molto, ma è già qualcosa"

I circa 6 miliardi di pagamenti della p.a. ai creditori sbloccati con il decreto liberalizzazioni ''sono una cifra limitata'', rispetto all'enorme ammontare dello scaduto, ''ma si tratta pur sempre di 11mila miliardi di vecchie lire''. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera.