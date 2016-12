Monti a Bruxelles: "Liberalizzazioni sono eque"

foto Ap/Lapresse 14:44 - "In Italia stiamo facendo la nostra parte" e "sempre di più" e questo "viene riconosciuto". Mario Monti a Bruxelles spiega di aver illustrato "le misure adottate in dicembre" e il decreto sulle liberalizzazioni approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri e di quello sulla semplificazione "che sarà approvato il prossimo venerdì". Sulle liberalizzazioni il premier aggiunge: "Sono eque ma se tutti faranno sacrifici i disagi saranno minori". - "In Italia stiamo facendo la nostra parte" e "sempre di più" e questo "viene riconosciuto". Mario Monti a Bruxelles spiega di aver illustrato "le misure adottate in dicembre" e il decreto sulle liberalizzazioni approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri e di quello sulla semplificazione "che sarà approvato il prossimo venerdì". Sulle liberalizzazioni il premier aggiunge: "Sono eque ma se tutti faranno sacrifici i disagi saranno minori".

"Quello che dobbiamo spiegare - ha detto il premier - è che le misure sono un esercizio di sacrificio che riguarda tutti" e "che ciò che ha frenato la crescita economica italiana e che rende precaria la situazione dei giovani è una mentalità secondo cui l'interesse delle categorie viene prima dell'interesse generale".



"Siamo ben coscienti che le riforme che stiamo facendo chiedono un contributo importante da parte dei settori interessati, ma in questo momento tutti gli italiani stanno facendo degli sforzi. Se ci mettiamo tutti insieme a farli i sacrifici saranno minori e più equamente distribuiti e i risultati maggiori e più veloci", ha aggiunto Mario Monti. A chi gli chiede delle voci di una richiesta dell'Italia di raddoppiare la dotazione del fondo Esm da 500 a 1000 miliardi di euro, il premier risponde: "Io non ho mai indicato cifre" ma confermo il "principio di aumentare le risorse" del firewall Ue.



Sul lavoro, Monti ha spiegato che "i temi sui quali il governo insisterà sono quelli comunicati dal ministro del Welfare e quelli noti alla stampa". "Non posso dare previsioni - ha detto -perché ieri ho lasciato la riunione e con Fornero non ho ancora parlato". Speriamo di poter procedere "in modo abbastanza spedito, pur nel rispetto delle esigenze di contrattazione, sul mercato del lavoro".



Il presidente del Consiglio è intervenuto anche sullo sciopero dei Tir. "Vogliamo riformare l'Italia nella comprensione delle categorie ma facendo rispettare le leggi". "Le manifestazioni di protesta vanno esaminate caso per caso. Ma il rispetto della legalità è un qualche cosa che si deve esigere pur garantendo il diritto di sciopero".