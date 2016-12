Semplificazione, il web contro la burocrazia

foto LaPresse Correlati Monti punta anche alla semplificazione

Burocrazia, quale il primo intervento da fare? Di' la tua 09:17 - Dopo le liberalizzazioni, varate la scorsa settimana, il governo punta ora alla semplificazione: il decreto è atteso venerdì sul tavolo del Consiglio dei ministri. "L'idea di fondo - spiega il ministro alla Funzione pubblica e alla Semplificazione, Filippo Patroni Griffi - è che dove c'è una lungaggine dobbiamo intervenire per eliminarla". Circolano intanto le prime bozze del provvedimento, che mette in prima linea il web.

Monitoraggio Inps sulla spesa sociale

La spesa per l'assistenza sociale verrà monitorata dall'Inps che invierà segnalazioni in caso di discordanza dei dati tra le prestazioni e l'Insee.



Gravidanza anticipata

Si semplifica la procedura per l'astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanze più complesse.



Titoli di studio

Equiparazione dei titoli di studio per i concorsi pubblici.



Bollino Blu

Il controllo sui gas di scarico dell'auto si farà solo con la revisione, non ogni anno.



Sportello del turista

Si promuove l'istituzione, con le locali camere di commercio di sportelli del turista.



Nuovo calendario dell'agenda digitale

Entro due mesi saranno rivisti i tempi dell'Agenda digitale.



Reti territoriali per le scuole

Arrivano per le scuole le "reti" territoriali. E l'iscrizione all'Università si farà solo via web, così come le valutazioni per gli studenti.



Pareggio per gli oneri amministrativi

La pubblica amministrazione dovrà pareggiare gli oneri amministrativi: il saldo tra oneri aggiunti e oneri eliminati dovrà cioè essere pari a zero a fine anno.



Commissario anti-lungaggini

Arriva un commissario ad hoc al quale il privato potrà rivolgersi in caso di lungaggini dell'amministrazione.



Certificato unico per disabili

Un'unica certificazione attesterà lo status di diversamente abile per aver diritto a tutte le agevolazioni.



Cambio di residenza

Si accorciano i tempi per il cambio di residenza, che si potrà richiedere anche online e avverrà in tempo reale. Per il rinnovo della patente basterà il certificato medico.



Internet per le comunicazioni

Le comunicazioni e le trasmissioni di atti e di documenti tra Comuni saranno effettuate "esclusivamente in modalità telematica".



Sperimentazione per le imprese

Si prevede un periodo di un anno per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria.



Controlli sul web

Le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito e su www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese.



Pubblica sicurezza

Le autorizzazioni di polizia dureranno 3 anni. Le feste da ballo pubbliche non dovranno chiedere autorizzazioni al questore.



Banca dati dei contratti

Verrà istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici".



Appalti "solidali"

Arriva la responsabilità solidale negli appalti tra datore di lavoro, appaltatore ed eventuali subappaltatori. Per le Pmi ci sarà la dichiarazione unica ambientale.



Capofila nella ricerca

Le aziende coinvolte in un progetto di ricerca potranno individuare un "capofila", una sorta di regista che rappresenta le imprese nei rapporti con la P.A.



Vendita terreni annuale

La vendita dei terreni agricoli pubblici non sarà una tantum, ma annuale.