Maroni: con Bossi profonda amicizia

- "Conosco Bossi da prima di chiunque altro, la mia e la sua sono storie di profonda amicizia e come in tutte le amicizie ci sono momenti in cui ci possono essere discussioni". E' il messaggio che Roberto Maroni ha lanciato da Somma Lombardo ai militanti della Lega. "Sono abituato a dire quello che penso e Bossi idem, ma quando ci si parla i problemi si risolvono - ha aggiunto - . Nessuno può mettersi in mezzo e convincere Bossi di certe cose".