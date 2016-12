Governo apre a scontrini detraibili

21:36

- Il governo non esclude alcuna misura per ridurre l'evasione fiscale in Italia, nemmeno gli scontrini e le fatture detraibili dalle dichiarazioni dei redditi. "Prendiamo in cosiderazione ogni proposta, ma non possiamo affrettare le decisioni - ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del consiglio Antonio Catricalà - anche gli scontrini detraibili, a patto che non si crei un'industria delle fatture false che danneggerebbe lo Stato".