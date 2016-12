Bossi-Berlusconi, incontro chiarificatore

foto LaPresse 23:00 - Il segretario della Lega Nord, Umberto Bossi, ha incontrato Silvio Berlusconi a Milano. L'incontro a Villa Borletti fra l'ex premier e Bossi, accompagnato da Roberto Calderoli, si è svolto il giorno dopo la manifestazione in piazza Duomo in cui il leader del Carroccio ha minacciato di far cadere la Giunta Formigoni se Berlusconi non toglierà il sostegno all'esecutivo di Mario Monti. - Il segretario della Lega Nord, Umberto Bossi, ha incontrato Silvio Berlusconi a Milano. L'incontro a Villa Borletti fra l'ex premier e Bossi, accompagnato da Roberto Calderoli, si è svolto il giorno dopo la manifestazione in piazza Duomo in cui il leader del Carroccio ha minacciato di far cadere la Giunta Formigoni se Berlusconi non toglierà il sostegno all'esecutivo di Mario Monti.

L'incontro e' durato circa un'ora e mezza. L'ex presidente del Consiglio, con una camicia blu e un maglioncino legato sulle spalle, ha accompagnato Bossi fuori dal cancello e lo ha baciato sulle guance prima che salisse in macchina.



Anche l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha lasciato la villa di via Rovani. Non ha rilasciato dichiarazioni. Persone vicine a Berlusconi hanno pero' detto che il leader del Pdl non aveva drammatizzato queste parole spiegando che stanno nel gioco delle parti. In via Rovani questa sera erano presenti tra gli altri Niccolo' Ghedini e Aldo Brancher.



Maroni: "Necessario andare da soli alle amministrative".

Secondo Roberto Maroni, ''la Lega deve andare da sola alle amministrative perche' questo contribuisce al progetto di diventare il primo partito del nord''. Cosi' l'ex ministro a margine di un incontro organizzato dalla Lega Nord a Somma Lombardo (Varese). ''Ci sono le condizioni di far vedere che siamo il sindacato del territorio - ha spiegato Maroni - e' una sfida seria, importante e ambiziosa e abbiamo i numeri per vincerla''. ''Non ho nessun commento da fare''. E' la risposta dell'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, interpellato a margine di un incontro a Somma Lombardo (Varese) sull'ipotesi che la Lega Nord sciolga l'alleanza con il Pdl in Regione Lombardia.