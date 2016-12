Lavoro, Fornero: riforma in 5 passi

10:50

- "La riforma degli ammortizzatori sociali è un capitolo importantissimo ma dobbiamo fare i conti con lo stato dei conti e le poche risorse che abbiamo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero durante la riunione tra governo e sindacati. Il ministro ha poi illustrato un documento con le linee guida per la riforma del mercato del lavoro articolato in 5 capitoli. "Non ci sarà un decreto ma i tempi non saranno lunghi", ha aggiunto Monti.