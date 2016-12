foto LaPresse Correlati Riforma del lavoro, summit a Palazzo Chigi

"Servono buone soluzioni strutturali per il mercato del lavoro. Spero che si riesca a non ridurre il messaggio che mandiamo sulla riforma del mercato del lavoro solo all' articolo 18". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti all'incontro governo e parti sociali. "Voi forze produttive avete il mondo dove competere. Noi, come governo, agiamo in Italia e abbiamo un lavoro non facilissimo da condurre in Europa", ha aggiunto il premier.