Maroni:"Dispiaciuto non parlare"

- In un post sul suo profilo Facebook Roberto Maroni ringrazia i militanti della Lega dopo la manifestazione di Milano. "Una folla immensa ha invaso la nostra Milano. Un popolo di barbari sognatori. Vorrei ringraziarvi uno per uno. Mi è dispiaciuto molto non poter parlare per salutarvi e condividere con voi queste sensazioni", scrive. Poi annuncia la convocazione dei congressi provinciali e nazionali "così come richiesto dai nostri militanti".