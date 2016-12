Maroni: "Roma ascolti la piazza"

16:35

- "Sono molto soddisfatto. E' stata una manifestazione del popolo padano contro il governo Monti. Spero che qualcuno a Roma ascolti". Lo afferma Roberto Maroni al termine del consiglio federale della Lega, tenutosi al termine della manifestazione in piazza del Duomo a Milano. Quanto alla contestazione contro Bossi, afferma: "Fischi? Io ho sentito applausi e incitamenti per Bossi e per la Lega. E qualcuno anche per me e questo mi fa piacere".