foto Ansa 16:09 - Per Mario Monti in Italia "per anni e per decenni si è coltivato e rispettato più l'interesse delle singole categorie che l'interesse generale". "Un insieme vasto di interessi legittimi di centinaia di categorie - ha spiegato il premier - dà luogo ad una gabbia, a un Paese che nella legittimità delle singole categorie perde la visione generale e sprofonda un po' per volta, fa il danno dei propri figli".

"No caccia alle streghe ma lotta a evasori"

"Non deve esserci un clima da caccia alle streghe basato sui sospetti, ma un serio contrasto alla evasione". Lo dice il premier Mario Monti a Lucia Annunziata a "In mezz'ora" aggiungendo: "Siamo andati alcuni gradini in su nel contrasto all'evasione, ci aspettiamo un gettito rilevante, anche se non abbiamo contabilizzato su questo neppure un euro".



"Non servi di poteri forti e banche"

Mario Monti respinge al mittente le accuse mosse al suo governo di essere un governo dei poteri forti e delle banche. E sottolinea come le stesse banche e assicurazioni "sono state molto molto turbate" dalle novità introdotte dal decreto di dicembre.



Caso Passera, "concezione nebulosa di conflitto d'interesse"

Sempre a proposito delle accuse di essere un governo dei poteri forti e delle banche: "Non mi amareggia perché la mia storia personale avrà infinite debolezze ma non questa. Mi amareggia - dice alludendo alla questione del conflitto di interessi sollevato da alcuni sul ministro Corrado Passera - perché questa storia viene spesso fatta valere nei confronti dei miei colleghi di governo, che hanno lasciato posizioni di prestigio, di potere durevoli per venire su una barchetta che ora sembra navigare abbastanza, ma che non era neppure chiaro se potesse essere varata. Mi disturba profondamente per loro questa concezione nebulosa dei conflitti di interesse. Se vedo che un mio ministro porta nella sua attività traccia di conflitto di interesse sarò io a chiedergli di dimettersi".



"Riformare il mercato del lavoro per favorire i giovani"

Il mercato del lavoro "va riformato a favore dei giovani" Sottolinea Mario Monti, intervistato da Lucia Annunziata a "In mezz'ora". Il governo, ha spiegato, deve riuscire ad agire prima di tutto sui fattori di competitività delle aziende e "più riusciamo ad agire sulle altre cose, meno abbiamo bisogno di agire sul lavoro che resta un costo molto alto e anche su quello bisogno passare per riformare il mercato del lavoro a favore dei giovani".



"Art.18 non è un tabù, ma aspetto di parlare con parti sociali"

"Sono contrario a trattative che presentino al momento di arrivo al tavolo dei tabù". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti, rispondendo a una domanda sulla sua posizione sull'articolo 18. "Domattina - ha spiegato Monti - iniziamo un negoziato serio con sindacati e forze sociali. Non mi sento di dire in anticipo dove arriveremo".



"Nessun passo indietro del governo"

Non ci sono "passi indietro" del governo "rispetto ad anticipazioni della stampa, a volte selvagge" ha spiegato, sottolineando come "tra stampa e governo ci deve essere un dialogo assolutamente paritetico"."A volte - ha aggiunto - vengono considerati passi indietro delle cose che non avevamo nessuna intenzione di fare e che erano oggetto di anticipazioni selvagge della stampa".



"Fiducia sul dl liberalizzazioni? Non lo so ancora"

"Non so se porremo la fiducia, ma ne abbiamo molta sul fatto che il Parlamento sappia apprezzare questo provvedimento", dice il premier Mario Monti rispondendo ad una domanda sul rischio che i partiti ostacolino il dl sulle liberalizzazioni in Parlamento. "Ci muoviamo in una logica di unità e sulle liberalizzazioni abbiamo fatto ad esempio dei passi avanti rispetto al provvedimento a firma Bersani".



"No al colbertismo de noaltri"

Mario Monti invita a evitare una difesa "protezionistica" delle imprese italiane da possibili scalate straniere. "Se si fa una battaglia è meglio vincerla. Non si può applicare un "colbertismo de noantri", come lo avevo definito nel caso Parmalat", ha sottolineato il premier. "L'ideale è un mercato quanto meno europeo sempre più unico, in cui chi è più forte e riesce a penetrare altrove lo fa, nel pieno rispetto di regole comuni e con un pavimento omogeneo. Un po' per volta ci si sta avviando, nonostante alcuni riflessi nazionalistici degli ultimi tempi".



"Intervenire su burocrazia ed efficienza"

"La riforma del lavoro serve ad aumentare la competitività dei prodotti italiani sui mercati internazionale e farà il paio con le liberalizzazioni" ha spiegato il presidente del Consiglio. Tra la riforma del lavoro e il decreto sulle liberalizzazioni, ha detto, "c'è un legame perché l'Italia non sta sul mercato internazionale soprattutto per i prezzi". Occorre intervenire, ha spiegato Monti, su infrastrutture, costo dei fattori di produzione ed efficienza della burocrazia.



"Downgrade Italia? Non mi piace chi critica arbitro se perde"

"Non mi piace chi critica l'arbitro se perde la partita" afferma Monti a proposito del declassamento del debito italiano. Le "agenzie di rating hanno fatto una quantità di errori, ma non deve essere lavoro facile valutare il debito".



"Io berlusconianizzato? Né onore né disonore"

Alla domanda "Con i servizi fotografici di 'Chi' c'è chi dice che lei si sia berlusconizzato", il premier risponde: "Non è né un onore né un disonore". Il premier spiega che quel servizio fotografico è stato fatto "totalmente" a sua "insaputa" e si dice sorpreso di trovare le foto della sua infanzia pubblicate.