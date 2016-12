Farnesina richiama a Roma il console Vattani

14:37 - La Farnesina ha richiamato a Roma il console italiano a Osaka, Mario Vattani, presunto leader del gruppo fascio-rock "Sotto fascia semplice". Vattani, 45 anni, è stato ripreso in un video, datato maggio 2011, in occasione di un raduno organizzato da CasaPound, in cui è stato immortalato mentre intona versi contro i pacifisti e i disobbedienti, davanti al pubblico che, davanti al palco, tende le braccia per il saluto romano.

Vattani è stato richiamato per mettersi a disposizione della Commissione Disciplinare del Ministero degli Esteri, che sta esaminando il caso. Dovrebbe giungere nella capitale al più tardi domani. Sin dall'inizio il ministro Giulio Terzi aveva chiesto che la procedura fosse la più rapida possibile, sempre nel pieno rispetto dei diritti di Vattani. Guarda il video del console mentre tende le braccia per il saluto romano.