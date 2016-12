Bossi: "Pdl faccia cadere governo"

12:51

- "A Berlusconi do un suggerimento, la Lega ti chiede di far cadere questo governo infame o non riuscirà a tenere in piedi il governo della Lombardia, dove ne stanno arrestando uno al giorno". Lo ha detto Umberto Bossi dal palco in piazza del Duomo a Milano, dove si tiene la manifestazione del Carroccio contro il governo Monti.