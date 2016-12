Amministrative,Bossi: Lega va sola

12:07

- Per il leader della Lega, Umberto Bossi, alle prossime amministrative la Lega Nord può "andare da sola, abbiamo la forza per vincere da soli. La Lega non è mai stata divisa, eravate voi che lo speravate, ma sapevo che non sarebbe successo niente". E sui recenti scandali giudiziari che hanno coinvolto esponenti della Regione Lombardia, il Senatur ha commentato lapidario: "Ne penso male, se avanti così andremo alle elezioni".