Calderoli:"Spero voto in primavera"

10:08

- "Siamo qui per mandare a casa il governo Monti. Mi auguro che per le Idi di Marzo qualcuno dia la famosa coltellata al governo e finalmente la parola torni al popolo". Lo ha detto l'ex ministro Roberto Calderoli al suo arrivo a Milano per la manifestazione della Lega. Per quanto riguarda le divisioni all'interno del partito l'ex ministro minimizza: "Ci sono state delle discussioni, però l'unitarietà del movimento è assoluta intorno a Bossi".