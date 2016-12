foto Ansa 15:24 - Sinistra ecologia e libertà professa lealtà a Pd e IdV nonostante il governo Monti sia "spiazzante per la Sinistra", mentre "Sel non vuole un atteggiamento di rottura con gli alleati che lo sostengono". E' quanto affermato dal leader del partito, Nichi Vendola, dall'assemblea nazionale di Sel, a Roma. "All'Isola del Giglio è naufragata una idea di modernità", ha proseguito Vendola. Poi, la "tecnocrazia rischia di gelare la democrazia". - Sinistra ecologia e libertà professa lealtà a Pd e IdV nonostante il governo Monti sia "spiazzante per la Sinistra", mentre "Sel non vuole un atteggiamento di rottura con gli alleati che lo sostengono". E' quanto affermato dal leader del partito, Nichi Vendola, dall'assemblea nazionale di Sel, a Roma. "All'Isola del Giglio è naufragata una idea di modernità", ha proseguito Vendola. Poi, la "tecnocrazia rischia di gelare la democrazia".

"Non lucreremo su elettorato Pd"

"Non abbiamo nessun entusiasmo verso il governo di Mario Mondi, anche perché non siamo d'accordo sul fatto che si possa dare una risposta tecnica a problemi politici. Tuttavia non abbiamo mai pensato di lucrare su questo tema nei confronti degli elettori del Pd" ha specificato Monti. "E' fondamentale - ha aggiunto il governatore della Puglia - pensare ad una prospettiva politica con il Pd perché la forza del cambiamento risiede in tutto il grande popolo del centrosinistra".



"Leali con Pd ..."

Aprendo l'assemblea generale di Sinistra, Ecologia e Libertà dedicata al tema "Per la giustizia sociale; una nuova Sinistra per salvare l'Italia e l'Europa", il governatore della Puglia, Nichi Vengola ha detto: "Non intendiamo rompere il filo rosso dell'alleanza che dobbiamo portare avanti per riaprire una prospettiva di governo per il centrosinistra". "Molti amici di Prc mi percuotono spesso con le loro domande su una possibile coalizione delle opposizioni. Io rispondo loro che è meglio costruire una coalizione di governo, anche se so che questa partita contiene qualche elemento di velleitarismo perché è un obiettivo difficile da raggiungere".



"...ma niente svolta a destra"

Il leader di Sel è stato critico con quella parte del Pd che immagina come suo orizzonte la primavera dei tecnocrati come Monti. "Ho sentito dire ad influenti esponenti del Pd che si sarebbe andati verso un partito liberista di massa. Forse potranno fare un partito liberista, non so se di massa", ha spiegato Vendola. "Al Pd e all'Idv diciamo con amicizia e spirito di lealtà che la trama unitaria è necessaria per rimettere al centro una speranza, una prospettiva. Ma, a fronte di una svolta a destra di una parte della sinistra, io non sentirò il richiamo della foresta di una sinistra che grida alla luna i suoi canti utopici: noi lavoriamo non al quarto polo, ma al primo polo, per governare perché siamo più ambiziosi".



"Sì a riforma elettorale, ma non fiducia in queste Camere"

"Siamo disponibili a discutere della riforma elettorale, ma non abbiamo molta fiducia nella legittimazione di queste Camere".



La tecnocrazia rischia di gelare la democrazia"

"La tecnocrazia rischia di gelare la democrazia" ha detto ancora Vendola. "Il sapere finanziario occupa ormai il recinto del vivere democratico" ha aggiunto: "I detentori di questo sapere sembrano voler proporre la malattia come se fosse la medicina, sono tornati in cattedra. Dovrebbero invece sedere al banco degli imputati di un processo politico". Vendola ha infatti ricordato come l'origine della crisi sia proprio finanziaria e "finanziarie sono ancora le risposte che cercano di dare alle nostre domande". Rispetto a questo, il leader di Sel teme il "riemergere di una cultura populista e di una risposta reazionaria alla paura del futuro che ci può portare, non all'uscita dal berlusconismo ma ad una destra ancora più cattiva: la parola povertà torna ad essere il cuore pulsante della questione sociale".



La cultura della globalizzazione

Punto di partenza dell'analisi di Vendola, è la cultura della globalizzazione: "Il primo punto è rompere la diseguaglianza cresciuta in questo trentennio: in 30 anni la globalizzazione ha riorganizzato la struttura della ricchezza rastrellando dai ceti meno benestanti". Un processo che "è stato presentato come qualcosa di ineludibile, quasi naturale". Come reazione ci si aspettava, ha spiegato Vendola, "una risposta dall'occidente, dai giovani. Invece la risposta è arrivata dalla primavera araba, aldilà del Mediterraneo".



Fiat, "Scandaloso licenziare tesserati Fiom"

"Se avere una tessera Fiom è ragione sufficiente per essere licenziato, come accaduto a Pomigliano, ci troviamo davanti ad uno strappo di civiltà, uno scandalo di questo nostro Paese". Lo ha detto Nichi Vendola durante la relazione all'assemblea di Sel riunita a Roma. "Non ci si venga a dire - ha aggiunto Vendola - da destra che il problema sono i precari e la precarietà. E che i responsabili di precari e precarietà sono i garantiti. La medicina è l'equità, ma non nel senso di rendere precari i garantiti, ma di rendere garantiti i precari". Vendola ha parlato salutando il segretario generale della Fiom Maurizio Landini, presente in sala.



"Liberalizzazioni, avremmo preferito partire da banche"

"Avremmo preferito che nel decreto salva Italia, si fosse partiti dalla patrimoniale. Avremmo preferito che nel decreto sulle liberalizzazioni si fosse partiti dalle banche e dalle assicurazioni" ha aggiunto Vendola. "Nel decreto sulle liberalizzazioni" ha sottolineato, "la cosa che più ci è piaciuta, paradossalmente, è stata quello che non hanno fatto".



"Tagliare artigli alla speculazione"

"I proprietari privati della raccolta distribuzione denaro non sono mai stati chiamati a rispondere ai loro fallimenti", ha aggiunto Vendola: "Multinazionali e banche non sono mai stati chiamati dalla politica. Mi chiedo quindi: la politica può tagliare gli artigli alla speculazione? E perché queste domande non abitano la scena pubblica? Si può intervenire tra politica ed economia per mettere in campo un percorso che non sia il ripetersi in eterno della crisi medesima?". "Quelli che occupano Wall Street", ha continuato, "sono solo folklore, perché la politica deve rimanere, ormai, dentro il recinto costruito da questi banchieri e dalle agenzie di rating". Secondo Vendola "siamo di fronte ad una evidente crisi del capitalismo che attraverso un nuovo uso delle finanze sta divorando se stesso operando una strozzatura permanente dei diritti e dei redditi, come pure delle garanzie sociali". Il leader di Sel si è chiesto se "questo capitalismo lobbista e finanziario sia compatibile con i principi della democrazia", e la sua risposta è stata "decisamente no". Conseguenza di tutto ciò, per Vendola, è il sacrificio dei diritti sociali: "La crisi rende incompatibili alcuni diritti sociali che vengono progressivamente abbattuti. Con Berlusconi si voleva fare strike, ma oggi si ha l'impressione che i diritti sociali siano di impaccio e vengono soffocati dalle esigenze dello Stato di emergenza. Il comando dell'emergenza e dell'eccezione prova a regolare in maniera piu' brutale i conti con i diritti sociali".



"Europa costruita su unione monetaria"

Un'altra forte critica è stata rivolta da Vendola all'Europa, a suo avviso "costruita solo sull'unione monetaria dell'euro senza rafforzarne le istituzioni politiche".



"Merkozy "coppia mediocre"

Vendola ha infine espresso un giudizio negativo sul ruolo di Sarkozy e Merkel che ha definito una "coppia mediocre".



"Al Giglio naufragata idea di modernità"

"All'Isola del Giglio, paradiso naturale e perla scheggiata ed oltraggiata è naufragata una idea di modernità e di diseguaglianza selvaggia" ha detto Nichi Vendola. Nel suo intervento, il leader di Sel è tornato più volte sul tema della difesa del territorio, a partire dai mari "che è necessario preservare dalle trivellazioni selvagge". Per Vendola, "la Concordia era una metropoli in movimento, che inciampa in uno scoglio consumando lo scontro tra viltà e coraggio. A che serve - si chiede il leader di Sel - commuoversi pubblicamente davanti a disastri ambientali se poi non si fa nulla per fermare le trivellazioni in mare?".