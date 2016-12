Bossi: "Alle amministrative possiamo andare da soli e vincere"

Per il leader della Lega, Umberto Bossi, alle prossime amministrative la Lega Nord può "andare da sola, abbiamo la forza per vincere da soli. La Lega non è mai stata divisa, eravate voi che lo speravate, ma sapevo che non sarebbe successo niente". E sui recenti scandali giudiziari che hanno coinvolto esponenti della Regione Lombardia, il Senatur ha commentato lapidario: "Ne penso male, se avanti così andremo alle elezioni".



Bossi:"Un passo indietro per il bene della Padania"

"Io e Maroni sappiamo che non è stato difficile mettersi d'accordo perché la Padania è nel cuore di tutti al primo posto. Tutti, tutti, hanno fatto un passo indietro per la libertà della Padania. Grazie per essere venuti a sostenere la pace di Milano". Lo ha detto Umberto Bossi invitando il partito all'unità.



La piazza fischia il Senatur

Tuttavia, la folla in Piazza del Duomo a Milano urla "Maroni, Maroni", chiedendo che l'ex ministro prenda la parola. Ma Bossi prende tempo e non gli consente di parlare. A quel punto dalla folla si alza una selva di fischi all'indirizzo del Senatur che invita lo stesso Maroni e Reguzzoni a stringersi la mano sul palco.



Nessun abbraccio tra Maroni e Reguzzoni

Malgrado Umberto Bossi l'abbia auspicato più volte dal palco, l'abbraccio tra Roberto Maroni e Marco Reguzzoni, durante la manifestazione della Lega, non c'è stato. I due non si sono neanche stretti la mano. L'ex capogruppo alla fine del comizio del Senatur si è avvicinato all'ex ministro dell'Interno senza però riuscire a scambiare un saluto.



Maroni: "Sono soddisfatto, spero che Roma ascolti"

"Sono molto soddisfatto. E' stata una manifestazione del popolo padano contro il governo Monti. Spero che qualcuno a Roma ascolti". Lo afferma Roberto Maroni lasciando la sede della Lega Nord al termine del consiglio federale del partito, tenutosi al termine della manifestazione in piazza del Duomo a Milano. Quanto alla contestazione contro Bossi, afferma: "Fischi? Io ho sentito applausi e incitamenti per Bossi e per la Lega. E qualcuno anche per me e questo mi fa piacere".



Maroni: "Siamo un partito vivo"

"Siamo un partito vivo e vivace. Mercoledì a Varese ho visto grande passione, a me piace la Lega delle passioni, del tutti uniti". Bagno di folla per Roberto Maroni in piazza Castello. Dozzo? "Sono soddisfatto, ma l'ho già detto, è un militante di lunga data, un ottimo politico. Siamo amici da tempo e farà bene come capogruppo", aggiunge Maroni.



Maroni ringrazia i militanti ma "dispiaciuto di non poter parlare"

Poi, in un post sul suo profilo Facebook Roberto Maroni ringrazia i militanti della Lega dopo la manifestazione di Milano. "Una folla immensa ha invaso la nostra Milano. Un popolo di barbari sognatori. Vorrei ringraziarvi uno per uno, tutti, ognuno di voi. Il mio pensiero va alle/ai militanti che si sono alzati a notte fonda per essere in piazza uniti piu' che mai". "Grazie, grazie. Mi è dispiaciuto molto non poter parlare per salutarvi e condividere con voi queste sensazioni", scrive. Poi annuncia la convocazione dei congressi provinciali e nazionali "così come richiesto dai nostri militanti".



Calderoli: "Siamo tutti uniti con Bossi"

All'interno della Lega Nord ci sono state "delle discussioni, però l'unitarietà del movimento è assoluta intorno al segretario federale Umberto Bossi". Lo ha detto l'ex ministro Roberto Calderoli arrivando fra i militanti che si preparano al corteo. A chi gli chiedeva dell'imminente sostituzione del capogruppo alla Camera Marco Reguzzoni con Giampaolo Dozzo, Calderoli si è limitato a rispondere che questo cambio era "stato programmato, era stato programmato che il mandato di Reguzzoni finisse a dicembre 2011 e quindi a gennaio si procede con la sostituzione, che aveva già previsto Bossi".



Calderoli: "Per Monti mi auguro le idi di marzo"

"Siamo qui per mandare a casa il governo Monti. Mi auguro che per le Idi di Marzo qualcuno dia la famosa coltellata al governo e finalmente la parola torni al popolo". Lo ha detto l'ex ministro Roberto Calderoli al suo arrivo in piazza Castello. ;



I cartelli dei leghisti: "Monti come Fantozzi"

Fra i manifesti e i cartelli portati dai militanti della Lega contro il governo, ne spiccano diversi che riportano l'immagine del presidente del Consiglio Mario Monti accostata a quella del "ragionier Ugo Fantozzi", impersonato al cinema da Paolo Villaggio. "Stesse capacità", c'è scritto sotto le due foto affiancate. Negli altri cartelli è un ricorrere di slogan come "Basta tasse, basta Roma", "150 anni di sfruttamento, la Padania ora vuole l'indipendenza", "Il governo è avvisato, il padano si è incazzato". E ce n'è anche uno molto gettonato con la scritta "Macelleria Monti" e la caricatura del presidente del Consiglio che su un banco da macellaio fa a pezzi un pensionato.



Monti: "Dissenso fa parte del mio ruolo"

"Ho visto che mi stanno contestando. Meglio sentirsi approvati ma fa parte dell'attività che temporaneamente svolgo anche la possibilità di essere contestati". Lo ha detto il premier Mario Monti, facendo riferimento alle contestazioni del popolo leghista sceso in piazza a Milano contro il governo.