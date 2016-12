foto LaPresse 14:48 - "Le intemperanze liberalizzatrici ci porteranno dei guai". Lo ha detto Susanna Camusso commentando il pacchetto di provvedimenti varato ieri dal governo. Ora sono "tutti entusiasti perché si liberalizza tutto - ha aggiunto il segrtario della Cgil e, parlando in particolare degli orari di apertura dei negozi, ha sottolineato che "c'è la sensazione che esista la tendenza a dire che bisogna allungare l'orario di lavoro". - "Le intemperanze liberalizzatrici ci porteranno dei guai". Lo ha detto Susanna Camusso commentando il pacchetto di provvedimenti varato ieri dal governo. Ora sono "tutti entusiasti perché si liberalizza tutto - ha aggiunto il segrtario della Cgil e, parlando in particolare degli orari di apertura dei negozi, ha sottolineato che "c'è la sensazione che esista la tendenza a dire che bisogna allungare l'orario di lavoro".

"I big player che in Italia sono in gran parte partecipati pubblici spero che tali rimangono e spero non ci sarà una furia iconoclasta privatizzatrice". ha poi affermato la numero uno di Cgil dal palco del convegno annuale della Fondazione Italcementi. "Quando si dice riduzione della presenza dello Stato - prosegue Camusso - ci sono cose che si possono fare, ma siamo certi che tutto è semplificabile e che non significhi ridurre attenzione e cautele verso le persone?".



Marcegaglia: "Bene governo"

"Le liberalizzazioni sono sacrosante perché non è più possibile che ci sia un pezzo di mondo che combatte ogni giorno, cioè le imprese coi loro lavoratori, e dall'altro un pezzo di mondo che scarica sull'altro eccesso di tariffe, costi e inefficenza". A dirlo è stata Emma Marcegaglia. "Ci saranno gli strilli - ha aggiunto il presidente di Confindustria - e lasciamoli strillare, l'importante è che il governo vada avanti con la barra dritta".



"Per la prima volta c'e' un disegno complessivo di liberalizzazioni che Confindustria chiede da sempre. Nel medio periodo rimetterà in moto energia e merito: chi è capace di stare sul mercato ci sta, chi non è capace non può stare lì".