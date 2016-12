Riforme, Alfano: "Accelerare iter"

13:27

- Per il segretario del Pdl Angelino Alfano è necessario accelerare l'iter delle riforme in parlamento: "Vogliamo cambiare l'architettura dello Stato per fare sì che la democrazia sia in grado di prendere decisioni rapide e sia più efficiente". Gli risponde a distanza Gianfranco Fini: "Nelle prossime ore sentirò il presidente del Senato Schifani per concordare l'agenda sulle riforme che vedranno l'avvio della discussione al Senato e alla Camera".