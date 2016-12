Liberalizzazioni, Cdm: "Con le nuove disposizioni cresceranno salari e consumi"

foto Ap/Lapresse Correlati Liberalizzazioni, ecco cosa cambia

Monti: "Con Dl rimossi ostacoli a crescita"

Con le norme contenute nel decreto sulle liberalizzazioni e le riduzioni delle rendite nel settore dei servizi al livello medio degli altri Paesi euro, il prodotto interno lordo potrebbe salire dell'11%, i consumi dell'8% e i salari reali di quasi il 12% senza effetti negativi sull'occupazione. Lo si legge nella nota diffusa dal Cdm, nel quale si sottolinea come con le nuove disposizioni, il Paese sarà traghettato "fuori dalla spirale recessiva".

"Analisi condotte dall'Ocse - si legge nella nota del Cdm diffusa oggi - evidenziano come l'adozione di misure di liberalizzazione che conducano a livelli di regolamentazione del settore dei servizi simili a quelli dei Paesi con i migliori standard produrrebbero una crescita significativa della produttività totale dei fattori nei settori che impiegano tali servizi quantificabile in oltre 10 punti percentuali".



"Con nuove norme fuori dalla recessione"

Per il Cdm, come si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi, "le disposizioni consentiranno, nel breve periodo, di traghettare l'economia nazionale fuori dalla spirale recessiva e possibilmente, nel medio-lungo periodo, di allinearla ai ritmi di crescita dei partners europei e internazionali".



"Con apertura mercati, giù i prezzi"

Per il governo le nuove disposizioni varate dal Cdm consentiranno una sensibile riduzione dei prezzi: "L'apertura al mercato - si legge nel comunicato - incidendo in modo diretto sulle politiche aziendali delle imprese (quelle di grandi dimensioni, ma anche quelle piccole) è in grado di determinare una sensibile riduzione dei prezzi, con vantaggi evidenti per i consumatori".