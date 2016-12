Monti: "Non vedo crisi di governo"

21:30

- Il premier Mario Monti immagina che "una crisi di governo oggi possa essere un problema per l'Italia, ma non credo che sia all'orizzonte". Lo ha detto in un'intervista televisiva il presidente del Consiglio spiegando che a lui non interessa la durata dell'esecutivo. "Non guardo - ha insistito - a quanto staremo in carica ma a come lasceremo il Paese alla fine".