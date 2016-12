Lega, Dozzo nuovo capogruppo alla Camera Maroni: "Decisione importante, ritrovata l'unità"

foto Dal Web Correlati Maroni: via chi mi vuol cacciare

Maroni: "Non tradirò mai Bossi" 21:20 - Paolo Dozzo sarà il nuovo capogruppo della Lega alla Camera al posto di Marco Reguzzoni. Lo ha annunciato Umberto Bossi a La Padania. Di Dozzo il Senatur ha detto che "è nella Lega da tanti anni e che aveva fatto bene assieme a Zaia quando era sottosegretario all'Agricoltura". "Oggi si risolta una importante questione sotto la guida di Bossi, grazie al quale è stata trovata compattezza e unità" ha commentato Roberto Maroni.

La scelta su Dozzo è stata fatta nel corso del vertice tenutosi alla vigilia della manifestazione di domani a Milano, cui hanno partecipato Roberto Calderoli, Rosi Mauro, Giancarlo Giorgetti, Roberto Cota, Federico Bricolo, Andrea Gibelli e lo stesso Marco Reguzzoni, che lascia dunque la carica di capogruppo.



Al termine della riunione, giunta dopo una settimana di bufera nel movimento, il segretario federale ha dichiarato in un'intervista alla Padania che ognuno ha fatto un passo indietro. Sia Maroni che in fondo è stato danneggiato per la scelta del movimento - in riferimento al veto sui comizi poi rimosso, ndr - sia Reguzzoni che pur essendo stato un buon capogruppo ha fatto a sua volta un passo indietro.