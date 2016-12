Balduzzi: 5mila nuove farmacie

19:56

- In Italia apriranno 5mila nuove farmacie, per un totale di 23mila esercizi, con un "concorso straordinario" per tutti i farmacisti. Lo annuncia il ministro della Sanità, Renato Balduzzi, illustrando il decreto legge sulle liberalizzazioni approvato dal Cdm. Nel provvedimento sono previsti sconti anche per i medicinali di fascia A pagati direttamente dal cliente e "orari allargati" per le farmacie.