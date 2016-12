Napolitano: "Serve impegno per celeri riforme"

foto Ap/Lapresse 19:04 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha invitato il Parlamento a impegnarsi per "celeri riforme" degli assetti istituzionali e della legge elettorale. "Comune è l'auspicio - spiega Napolitano in una nota - che si concretizzi un largo e convergente impegno per giungere a soluzioni capaci di concorrere al rafforzamento del sistema politico-istituzionale" e così "corrispondere alle attese dell'opinione pubblica". - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha invitato il Parlamento a impegnarsi per "celeri riforme" degli assetti istituzionali e della legge elettorale. "Comune è l'auspicio - spiega Napolitano in una nota - che si concretizzi un largo e convergente impegno per giungere a soluzioni capaci di concorrere al rafforzamento del sistema politico-istituzionale" e così "corrispondere alle attese dell'opinione pubblica".

Napolitano ha informato il presidente del Senato, Renato Schifani, e quello della Camera, Gianfranco Fini, di quanto emerso dagli incontri avuti nei giorni scorsi con esponenti delle forze politiche rappresentate in Parlamento. "Il capo dello Stato - si legge in una nota diffusa dal Quirinale - ha avuto modo di esprimere alle forze politiche il convincimento, già condiviso con i presidenti delle Camere il 12 gennaio, che il Parlamento possa impegnarsi celermente in un efficace e produttivo confronto sulle questioni più mature di riforma degli assetti istituzionali, dei regolamenti parlamentari e della legge elettorale".



Spetta quindi, prosegue la nota, "ai presidenti delle Camere definire, secondo le procedure regolamentari, i programmi e calendari relativi alle materie da affrontare in ciascuno dei due rami del Parlamento".