Taxi, licenze all'Authority

16:30

- Taxi, si cambia. Di nuovo. La norma contenuta nell'ultima versione del decreto liberalizzazioni, quella che sarebbe entrata in Consiglio dei ministri, torna ad assegnare la gestione delle licenze all'Autorità per le reti. La competenza in materia verrebbe dunque tolta ai Comuni, proprio come si era detto in un primo momento. Rimangono invece valide le licenze plurime e l'extraterritorialità.