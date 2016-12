Medicine fascia C solo in farmacia

16:12

- I medicinali di fascia C potranno essere venduti solo nelle farmacie. Il governo ha fatto retromarcia sulla normativa della bozza del decreto in cui si regola la distribuzione dei farmaci. Quelli di fascia C hanno obbligo di ricetta medica e sono interamente a carico del cittadino. Eliminato dunque il comma che consentiva, con alcuni vincoli, la vendita anche in altre strutture.