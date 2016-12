Cipe, sbloccati fondi per 5,5 mld

13:33

- Via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica a opere per 5,5 miliardi. Lo rende noto Palazzo Chigi che sottolinea le priorità: Mezzogiorno, infrastrutture, edilizia abitativa e scolastica, risanamento ambientale. Almeno 3,9 miliardi saranno stanziati per nuove reti ferroviarie. Via libera agli assi ferroviari Napoli-Bari-Lecce/Taranto (790 milioni di euro), Salerno-Reggio Calabria (240 milioni), Potenza-Foggia (200 milioni).