Nel Cdm liberalizzazioni e non solo

foto LaPresse Correlati Taxi, intesa con polemiche 08:22 - Un fronte anti-liberalizzazioni si scalda ma appare decisamente spaccato (i benzinai), un altro sembra raffreddarsi (i taxi): il pacchetto di misure viaggia verso il primo esame collegiale in Cdm. I decreti potrebbero essere tre. Oltre a quello sulle liberalizzazioni ci sarà un testo per semplificare le procedure per la creazione di infrastrutture. Sarebbe certo anche l'arrivo di un terzo provvedimento che bloccherà la gara per le frequenze tv. - Un fronte anti-liberalizzazioni si scalda ma appare decisamente spaccato (i benzinai), un altro sembra raffreddarsi (i taxi): il pacchetto di misure viaggia verso il primo esame collegiale in Cdm. I decreti potrebbero essere tre. Oltre a quello sulle liberalizzazioni ci sarà un testo per semplificare le procedure per la creazione di infrastrutture. Sarebbe certo anche l'arrivo di un terzo provvedimento che bloccherà la gara per le frequenze tv.

Tensione sui taxi

Scontro finale sulle liberalizzazioni. Mentre il premier è salito al Colle per illustrare il provvedimento, dal Terzo Polo arriva un sostanziale via libera alle misure prospettate dal governo, ma il Pd teme possibili condizionamenti. Il Pdl si è messo di traverso nei confronti del pacchetto che dovrebbe contenere anche interventi sulle frequenze.



E a questo proposito Silvio Berlusconi, in un vertice con lo stato maggiore del Pdl, avverte che sulla questione starà a vedere cosa uscirà dal cilindro del governo.