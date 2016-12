foto Ansa 22:45 - Il governo apre ai tassisti, i cui sindacati, soddisfatti dall'esito della riunione, dicono di essere pronti a riprendere il servizio. Ma i lavoratori non ci stanno, e hanno accolto con spintoni, fischi e urla la richiesta dei loro rappresentanti. "Vergogna, non torniamo al lavoro", hanno gridato al Circo Massimo tornando quindi a bloccare il traffico. - Il governo apre ai tassisti, i cui sindacati, soddisfatti dall'esito della riunione, dicono di essere pronti a riprendere il servizio. Ma i lavoratori non ci stanno, e hanno accolto con spintoni, fischi e urla la richiesta dei loro rappresentanti. "Vergogna, non torniamo al lavoro", hanno gridato al Circo Massimo tornando quindi a bloccare il traffico.

"Andiamo al Circo Massimo e diremo ai tassisti di riprendere il servizio", avevano annunciato i sindacalisti all'uscita da Palazzo Chigi. "Siamo soddisfatti perché il governo ci ha ascoltato e ha detto che terrà in considerazione le nostre proposte. Lo sciopero (del 23 gennaio, ndr) resta in piedi anche se ci auguriamo che domani si possa revocare", ha detto Loreno Bittarelli di Uritaxi.



Parole non gradite ai tassisti, che hanno costretto i sindacalisti a scendere dal palco allestito al Circo Massimo e hanno ripreso la protesta.



A Napoli si riprende il servizio

In serata, invece, a Napoli un gruppo di tassisti ha deciso di assicurare il turno di notte, raccogliendo l' invito della Prefettura. Una quindicina di auto pubbliche si è fermata al parcheggio di fronte al Teatro San Carlo, in attesa di passeggeri. Auto in sosta sono state segnalate anche in altri parcheggi della città. "Radio taxi Napoli", la maggiore cooperativa di auto pubbliche, ha ripreso ad accettare prenotazioni.