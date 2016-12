foto Tgcom24 09:26 - Un contratto unico di apprendistato e l'introduzione del reddito di disoccupazione: sono i due capisaldi della riforma Fornero per il lavoro, su cui la trattativa tra governo e parti sociali scatterà lunedì e su cui sembra ci sia già una certa convergenza di fondo. Si va verso un disegno di legge di riforma e l'accordo si dovrebbe raggiungere sulla base del modello contrattuale messo a punto dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi. - Un contratto unico di apprendistato e l'introduzione del reddito di disoccupazione: sono i due capisaldi della riforma Fornero per il lavoro, su cui la trattativa tra governo e parti sociali scatterà lunedì e su cui sembra ci sia già una certa convergenza di fondo. Si va verso un disegno di legge di riforma e l'accordo si dovrebbe raggiungere sulla base del modello contrattuale messo a punto dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi.

Basta alla frammentazione dei contratti e un mercato del lavoro che crei una maggiore mobilità favorendo però l'occupazione giovanile e rendenola meno precaria: sarebbe questo l'obiettivo del premier Mario Monti, secondo quanto scrive la "Repubblica", e intorno a questi temi si starebbe trovando una mediazione tra sindacati e industriali, coinvolgendo anche i partiti.



Dal contratto unico al salario minimo per il tempo determinato, agli ammortizzatori sociali, ecco i cardini della riforma che il governo sta mettendo in cantiere.



Contratti, stop alla frammentazione

Oggi l'Istat conta 48 contratti, che penalizzano soprattutto donne e giovani e che sono all'origine dell'anomalia italiana, per cui il salario medio lordo nel nostro Paese è inferiore del 32% rispetto alla media euro. Si prevede una fase di ingresso che potrà arrivare a tre anni e una seconda fase in cui al lavoratore dovranno essere garantite le tutele dovute ai contratti a tempo indeterminato.



Nella prima fase non ci sarà l'obbligo di reintegro, in caso di licenziamento, del dipendente. Allo scadere del terzo anno, l'imprenditore potrà licenziare il dipendente con un risarcimento.



Tempo determinato, mai sotto i 25mila euro

Con la riforma i contratti a tempo determinato si potranno applicare solo a professionisti e personale specializzato. Ci sarà quindi un tetto minimo, pari a 25mila euro lordi l'anno. Tetto previsto anche per i contratti a progetto e di lavoro autonomo continuativo che rappresentano più di due terzi del reddito di un lavoratore con la stessa azienda. Si stabilirà anche un salario minimo legale stabilito da un accordo tra le parti sociali.



Ammortizzatori, verso il reddito minimo

L'intenzione è quella di utilizzare la cassa integrazione solo nelle crisi cicliche e temporanee dei settori, mentre in quelle strutturali si dovrebbe intervenire con il reddito minimo da disoccupazione, che esiste in molti Paesi occidentali. Il problema, in questo caso, è la copertura, dal momento che si tratta di una misura molto costosa, soprattutto in tempi come il nostro. Probabile che il passaggio dalla mobilità al reddito minimo di disoccupazione avverrà gradualmente, con una mobilità lunga calcolata perché chi si trova oggi senza lvoro possa arrivare a un'età pensionabile.



Salario minimo per legge

In molti Paesei il salario minimo stabilito per legge c'è già. In Italia non esiste per le categorie, quella dei precari e quella dei lavoratori a progetto, che risultano le meno tutelate. La riforma Boeri e Garibaldi vorrebbe invece introdurre questa misura: lo Stato dovrebbe stabilire la paga oraria minima sotto la quale un datore di lavoro non può scendere, per garantire a tutti condizioni di vita dignitose.