Alfano incontra Napolitano: "Il Pdl sosterrà le riforme per rendere l'Italia ancora più moderna"

foto LaPresse 21:19 - "Il Pdl sosterrà le riforme per avere uno Stato più moderno, efficiente e vicino ai cittadini". E' attraverso i suoi canali Twitter e Facebook che il segretario del Pdl, Angelino Alfano, annuncia l'esito dell'incontro con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "Occorre ridurre i parlamentari e avere deputati e senatori scelti dal popolo", ha aggiunto Alfano. - "Il Pdl sosterrà le riforme per avere uno Stato più moderno, efficiente e vicino ai cittadini". E' attraverso i suoi canali Twitter e Facebook che il segretario del Pdl, Angelino Alfano, annuncia l'esito dell'incontro con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "Occorre ridurre i parlamentari e avere deputati e senatori scelti dal popolo", ha aggiunto Alfano.

Sia il Popolo della libertà che il Partito democratico hanno assicurato al Presidente della Repubblica la loro disponibilità ad andare avanti sul cammino delle riforme e della modifica della legge elettorale. Dietro alla disponibilità, si gioca però un durissimo braccio di ferro all'interno dei partiti e trasversalmente in vista anche delle future alleanze. Nè il Pd nè il Pdl al momento si fidano delle rispettive reali intenzioni.



Bersani: "Urge la nuova legge"

Il Pd preme per un'accelerazione e ha apprezzato l'indicazione in questo senso del Capo dello Stato. "Salutiamo con grande favore il fatto che il presidente, esercitando le sue funzioni e le sue prerogative, voglia sollecitare risposte a problemi che sono annosissimi", ha sottolineato Pier Luigi Bersani.



Quanto al merito della riforma, "il Pd ha consegnato al parlamento una proposta votata dagli organismi dirigenti, ma vogliamo essere flessibili e aperti a una discussione con tutte le forze in parlamento", ha assicurato il segretario del Pd, perché "c'è un'assoluta urgenza per noi di arrivare a una nuova legge elettorale e siamo impegnatissimi su questo", ha insistito.



Il Pdl preme per la riforma delle Camere

Dal canto suo, il Pdl ha garantito al Capo dello Stato il proprio impegno sulle riforme. "Occorre ridurre i parlamentari e avere deputati e senatori scelti dal popolo", ha sottolineato Angelino Alfano al termine del colloquio. Il Pdl preme per la ridefinizione dell'architettura istituzionale, lungo la via tracciata ai tempi dell'alleanza con la Lega, con l'obbiettivo di un rafforzamento dei poteri del premier e non e' escluso che si insista sulla proposta di una riforma in senso presidenzialista. E proprio i rapporti con il Carroccio condizionano pesantemente il percorso: il Cavaliere non vuole rinunciare all'alleanza con la Lega.