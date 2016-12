Immigrati, governo battuto in Aula

20:31

- Il governo va sotto per due volte alla Camera sul tema immigrazione. In entrambi i casi si tratta dei rapporti con la Libia appunto sul tema immigrati: la prima mozione era stata presentata dall'Idv, la seconda dai Radicali, e su entrambe l'esecutivo aveva espresso parere contrario. Il testo dei dipietristi è passato con 236 sì, 215 no e 5 astenuti, quello dei Radicali con 264 sì, 125 no e 162 astenuti.