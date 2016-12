Lega Nord, Maroni a Bossi: "Non ti accoltellerò mai, ma ora nuovi dirigenti nel partito"

foto LaPresse 15:39 - "Sono un barbaro sognante. Non mi interessa avere posizioni di potere, ne ho avute anche troppe. Voglio invece dedicarmi alla Lega, in difficoltà per diverse ragioni". Lo ha detto Roberto Maroni, che su Panorama fa il punto sul Carroccio, sul suo futuro da militante e sul leader e amico Bossi, grande ma malato. Aggiungendo: "Non sono Bruto, non lo accoltellerò mai, ma serve una nuova e giovane classe dirigente, fatta solo di 40enni". - "Sono un barbaro sognante. Non mi interessa avere posizioni di potere, ne ho avute anche troppe. Voglio invece dedicarmi alla Lega, in difficoltà per diverse ragioni". Lo ha detto Roberto Maroni, che su Panorama fa il punto sul Carroccio, sul suo futuro da militante e sul leader e amico Bossi, grande ma malato. Aggiungendo: "Non sono Bruto, non lo accoltellerò mai, ma serve una nuova e giovane classe dirigente, fatta solo di 40enni".

"Voglio rafforzare l'identità del partito in cui sono nato e in cui, sia chiaro, voglio morire. Ma la Lega deve cominciare a ragionare con la testa", dice ancora l'ex ministro degli Interni e da sempre delfino del senatùr.



Il caso Cosentino è una "questione per me chiusa", aggiunge Maroni, "Ho votato secondo coscienza. Non si è trattato di un voto contro il Pdl o Silvio Berlusconi, che stimo, ma di una decisione presa dalla segreteria federale che poi è stata modificata da Umberto Bossi. Io ho preferito mantenere la mia coerenza verso i principi di legalita'".



Quanto a quella che lui stesso definisce la "fatwa" lanciata da Bossi nei suoi confronti, "la reazione spontanea della base del partito mi ha dato il coraggio di andare avanti e di non mollare. Ma io non sono Bruto, non accoltellerò mai Bossi" assicura Maroni, "a lui sono legato da una profonda amicizia.



Ma ormai molti vedono in me un simbolo per riportare la Lega al suo progetto originario. Credo sia davvero arrivata l'ora di aprire una stagione di congressi per rinnovare la classe dirigente. Ci vogliono tutti quarantenni, capaci di far superare le difficoltà".