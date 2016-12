Farmacie verso orari e turni liberi

14:55

- Per le farmacie sono in arrivo la liberalizzazione degli orari e dei turni. Si tratta di una delle novità contenute in una nuova bozza del decreto del governo in materia di liberalizzazioni. "Le farmacie - si legge nell'articolo 14 della bozza - possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre i turni e gli orari di apertura".