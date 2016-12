Monti: "Mio governo è parentesi"

00:09

- Nonostante veda il suo governo come una "parentesi" che separa il Paese dal ritorno ad un esecutivo democraticamente eletto, Mario Monti concorda sul fatto che potrebbe determinare una "rivoluzione" per i provvedimenti che intende approvare prima della fine della legislatura. Lo ha spiegato il premier in un'intervista al Financial Times. "I partiti - ha aggiunto Monti - non oseranno fermare l'esperimento prima che si debba fermare".