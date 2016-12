foto Ap/Lapresse 16:05 - La situazione delle carceri continua ad "angosciare" il ministro della Giustizia, Paola Severino. Lo ha detto lo stesso Guardasigilli riferendo alla Camera sullo stato della giustizia e rilevando che oltre 28mila detenuti sono in attesa di giudizio. "Rappresentano il 42% dell'intera popolazione carceraria", ha aggiunto, spiegando che si tratta di un'anomalia tutta italiana. - La situazione delle carceri continua ad "angosciare" il ministro della Giustizia, Paola Severino. Lo ha detto lo stesso Guardasigilli riferendo alla Camera sullo stato della giustizia e rilevando che oltre 28mila detenuti sono in attesa di giudizio. "Rappresentano il 42% dell'intera popolazione carceraria", ha aggiunto, spiegando che si tratta di un'anomalia tutta italiana.

"Forti preoccupazioni desta quindi l'enorme mole dell'arretrato da smaltire che, al 30 giugno 2011, è pari a quasi nove milioni di processi (5,5 milioni per il civile e 3,4 per il penale)", ha spiegato il ministro esprimendo preoccupazione proprio per i "tempi medi di definizione" dei processi pari a 2.645 giorni nel civile e 1.753 nel penale.



Tra le altre spese che deve affrontare lo Stato, quelle evitabili, potrebbero essere quelle per ingiusta detenzione ed errore giudiziario che nel solo 2011 sono costate "oltre 46 milioni di euro". In media ogni anno, ha aggiunto la Severino, si celebrano 2.369 procedimenti per ingiusta detenzione o errore giudiziario.



"Con oltre 2,8 milioni di nuove cause in ingresso, in primo grado, l'Italia, tra l'altro, è seconda soltanto alla Russia" nella classifica dei Paesi europei più litigiosi stilata dal rapporto internazionale Cepej. "Questo fenomeno - ha affermato il Guardasigilli - determina un ulteriore intasamento del sistema conseguente al numero progressivamente crescente di cause intraprese dai cittadini" per avere l'indennizzo della giustizia-lumaca. Per i risarcimenti della legge Pinto, si è passati dai cinque milioni di euro del 2003, ai 40 milioni del 2008 per giungere ai circa 84 milioni del 2011.



L'Italia "non può più permettersi oltre 2mila uffici giudiziari allocati in 3mila edifici". Lo ha sottolineato il ministro. Il dato è stato ricordato con riferimento alla necessità di accorpare e ridurre le circoscrizioni giudiziarie per "ridurre le spese di gestione" e "razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane esistenti, in progressivo decremento a causa del blocco delle assunzioni e del numero medio dei pensionamenti annuali (circa 1.200 unità)". "Il decreto che taglia il numero dei tribunali prevede - ha aggiunto - l'accorpamento di diversi uffici (674) consentendo di recuperare 2.104 unità di personale amministrativo e di risparmiare, a regime, 28 milioni di euro l'anno".



Parlando di nuovi posti di lavoro, la Severino ha dichiarato: "Al momento risultano presenti in organico 8.834 magistrati togati, con una scopertura di 1.317 posti". "Per rimediare a questa situazione, l'impegno del Ministero - ha proseguito - è già stato particolarmente rilevante, tanto che risultano completate le procedure per la nomina di 325 magistrati ordinari" vincitori del concorso bandito nel 2009. Per altri 360 posti, sono in corso le correzioni delle prove scritte del concorso bandito nel 2010 e altri 370 posti sono stati banditi nello scorso settembre e le prove scritte sono previste per il prossimo maggio.



"I controlli interni dell'ispettorato della Giustizia nel 2011 - ha fatto sapere poi il ministro - sono stati eseguiti attraverso 42 ispezioni ordinarie e 14 inchieste". L'azione disciplinare è stata esercitata nei confronti di "46 magistrati per violazioni di vario tipo compreso il ritardo nel deposito delle motivazioni delle sentenze che talvolta, hanno determinato inaccettabili scarcerazioni di pericolosi criminali per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare". Sono stati inoltre, 234, le "ispezioni ordinarie" disposte dall'Ispettorato generale presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado.



La Severino ha poi parlato dell'aumento generale della presenza di minori italiani nelle carceri, una percentuale prima caratterizzata prevalentemente da giovani stranieri. Un fenomeno iniziato già negli anni immediatamente antecedenti al 2011. Attualmente i minori stranieri con problemi penali provengono prevalentemente dall'Est europeo, soprattutto dalla Romania, e dal Nord Africa, soprattutto dal Marocco, ha spiegato Severino. In generale, i reati contestati ai minori sono quelli contro il patrimonio (60%) anche se "non sono trascurabili le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti (10%).



Gli interventi messi appunto dal governo Monti "non sono ancora riusciti a determinare una svolta positiva nel sistema giudiziario italiano però non mancano le potenzialità di margini di miglioramento netto". Per quanto riguarda il settore civile, "l'obiettivo è quello di deflazionare i flussi di ingresso della domanda di giustizia" attraverso metodi alternativi di "definizione dei conflitti". Necessario anche "garantire la specializzazione del giudice" e aggredire la massa di arretrato "con un piano straodinario di smaltimento, e trovare il modo per rendere l'iter dei giudizi più celere".



Sul fronte penale, le priorità invece sono quelle di "assicurare condizioni di dignità ai detenuti", velocizzare i processi, garantire ai magistrati "tutti gli strumenti anche tecnici ed informatici" per assicurare una "gestione più oculata e razionale della spesa".