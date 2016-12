Cammarata: "Mi dimetto, ma a testa alta"

foto LaPresse Correlati Cammarata si è dimesso 10:48 - Il primo cittadino di Palermo, Diego Cammarata (Pdl), si è dimesso dal suo incarico. Cammarata era stato rieletto sindaco nel 2007 e il suo mandato sarebbe scaduto la primavera prossima. Da tempo circolavano indiscrezioni circa la decisione di dimettersi in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato. - Il primo cittadino di Palermo, Diego Cammarata (Pdl), si è dimesso dal suo incarico. Cammarata era stato rieletto sindaco nel 2007 e il suo mandato sarebbe scaduto la primavera prossima. Da tempo circolavano indiscrezioni circa la decisione di dimettersi in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.

"Mi dimetto perché non intendo dare alibi a nessuno in vista delle elezioni di primavera e rimanere abbarbicato alla poltrona per l'indennità. Sicuramente, non me ne vado perché mi sono stancato di fare il sindaco, questa è una sciocchezza. Ma è atto di amore e responsabilità per questa città", ha dichiarato Diego Cammarata spiegando le ragioni delle sue dimissioni. "Chiudo 10 anni di amministrazione - ha aggiunto - e posso andare a testa alta e reggere lo sguardo di alleati e avversari, senza la necessità di dovere abbassare gli occhi".



"Non solo ho amato e amo Palermo ma posso affermare che in questi 10 anni - ha continuato - mi sono dedicato con spirito di servizio e abnegazione all'amministrazione della città. L'ho fatto privilegiando l'interesse generale e non quello particolare, peggio quello personale".



Cammarata ha spiegato che aveva deciso di dimettersi già il 2 gennaio, ma prima di andar via ha aspettato la relazione del ragioniere generale sul patto di stabilità. "Era andato in ferie - ha affermato - e ho atteso il suo ritorno. Volevo rassicurazioni che anche quest'anno sarà rispettato il patto di stabilità".



"Pronto un contratto con Mediaset? Una bufala, non lascio per un altro lavoro"

"La politica non è un contratto a tempo indeterminato. Le mie dimissioni non sono motivate da una poltrona già pronta per me", ha aggiunto Diego Cammarata, durante la conferenza stampa, spiegando: "L'ipotesi di un posto a Mediaset per me è una bufala".



"Nessuna attenzione da Lombardo per Palermo"

"Il presidente della Regione Lombardo in questi anni non ha avuto nessuna attenzione per Palermo, figuratevi che atteggiamento potrebbe tenere nei prossimi mesi. Non intendo dare alibi a nessuno", ha proseguito Cammarata annunciando le dimissioni da sindaco di Palermo. "Credo che una gestione commissariale - ha aggiunto - costringerà la Regione ad assumersi piena responsabilità nei confronti di Palermo. Lombardo non lo ha fatto nel passato e con me sindaco non lo farebbe di certo nei prossimi mesi di campagna elettorale".