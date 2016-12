foto Ap/Lapresse 18:01 - E' terminato il vertice del premier Mario Monti con il presidente del Consiglio europeo, Herman Achille Van Rompuy, a Palazzo Chigi. "In merito al declassamento di Standard & Poor's, per l'Italia si sottolinea con molta forza la positività dell'azione del governo e si addita l'insufficienza della governance dell'Eurozona", ha detto Monti. "Ora - ha aggiunto Van Rompuy - è necessario facilitare i prestiti per agevolare il lavoro delle imprese". - E' terminato il vertice del premier Mario Monti con il presidente del Consiglio europeo, Herman Achille Van Rompuy, a Palazzo Chigi. "In merito al declassamento di Standard & Poor's, per l'Italia si sottolinea con molta forza la positività dell'azione del governo e si addita l'insufficienza della governance dell'Eurozona", ha detto Monti. "Ora - ha aggiunto Van Rompuy - è necessario facilitare i prestiti per agevolare il lavoro delle imprese".

Il presidente del Consiglio ha poi detto che "entro fine mese concorderemo il nuovo trattato per il fiscal compact, che sarà firmato a marzo".



"Pmi, facilitare l'accesso al credito"

Occorre "evitare la stretta creditizia delle nostre economie", ha aggiunto Van Rompuy, sottolineando che è "necessario facilitare i prestiti" allo scopo di agevolare il lavoro delle imprese. In particolare, ha detto Van Rompuy al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio Mario Monti, "occorre mobilizzare le risorse nel modo più efficace possibile, per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al capitale di rischio".



Van Rompuy promuove Monti

Il presidente ha poi reso omaggio al premier Monti, dicendo che è "impressionante quello che lei e l'Italia avete già fatto mentre ricorrono i primi sessanta giorni del suo mandato". Van Rompuy ha aggiunto di essere certo che Monti potrà presentare "risultati ancora più straordinari" al termine dei primi cento giorni dall'avvio del suo mandato di governo.



A febbraio incontro Merkel-Monti-Sarkozy

L'incontro a tre fra il premier Mario Monti, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy previsto per venerdì è stato rimandato a febbraio. Lo ha confermato l'inquilino dell'Eliseo parlando a Madrid durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy. Sarkozy ha spiegato che dal momento che sia lui che la Merkel hanno incontrato di recente Monti, non vedevano la necessità di un nuovo meeting così presto.



Monti: Standard & Poor's positiva sull'azione del governo, critica sull'Eurozona

Nel declassare ulteriormente l'Italia, l'agenzia di rating Standard and Poor's ha apprezzato l'azione dell'attuale governo e bocciato la governance della zona euro, secondo il presidente del Consiglio Mario Monti. "S&P sottolinea con molta forza la positività dell'azione in corso del governo italiano, e ravvisa l'insufficienza della governance dell'eurozona", ha detto Monti.



Liberalizzazioni, le misure questa settimana

"Ho presentato al presidente Van Rompuy i progressi che stiamo realizzando nella condotta dell'economia italiana sia con decreto legge di dicembre sia con le misure di maggiore concorrenza che ci accingiamo a prendere questa settimana", ha precisato Monti. Il premier ha poi aggiunto, riferendosi sempre al suo colloquio con Van Rompuy: "Ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di ridurre la divaricazione tra l'Eurozona e la Gran Bretagna: non dividere ma unire maggiormente". E ha spiegato che la sua prossima visita a Londra, il 18 gennaio, sarà finalizzata anche a questo obiettivo.



Quanto al vertice Ue del 30 gennaio, ha spiegato: "Sarà un consiglio molto importante perché dovrebbe vedere la discussione sulle conclusioni del 'fiscal compact' e una grande attenzione alle questione dello sviluppo". Lo ha sottolineato il premier Mario Monti al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Ue Herman Van Rompuy, parlando del prossimo vertice Ue del 30 gennaio.



Van Rompuy ha poi spiegato che "l'Esm (meccanismo di stabilità permanente per i Paesi membri della Ue, ndr) entrerà in vigore a luglio 2012, prima del previsto".