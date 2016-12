foto Ap/Lapresse 19:19 - Vertice tra il premier Mario Monti e i segretari di partito che sostengono il governo. In agenda la riforma dei trattati Ue e la linea che dovrà tenere l'Italia in Europa, nel breve (Ecofin e Consiglio Europeo di gennaio) e nel lungo periodo e le ricette per rilanciare la crescita. All'incontro a Palazzo Chigi hanno preso parte Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pierferdinando Casini. - Vertice tra il premier Mario Monti e i segretari di partito che sostengono il governo. In agenda la riforma dei trattati Ue e la linea che dovrà tenere l'Italia in Europa, nel breve (Ecofin e Consiglio Europeo di gennaio) e nel lungo periodo e le ricette per rilanciare la crescita. All'incontro a Palazzo Chigi hanno preso parte Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pierferdinando Casini.

Monti: "Incontro positivo"

Si va verso una mozione unitaria sull'Ue in Parlamento. Mario Monti, a quanto si apprende, si dice "molto soddisfatto" della disponibilità mostrata dai partiti. Il premier avrebbe giudicato l'incontro "molto positivo".



Bersani: "Nessuna nuova maggioranza"

"Assolutamente no. Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani risponde così alla domanda se con la riunione di oggi sia nata di fatto una nuova maggioranza politica. "Non so se qualcuno ha letto la lettera che ho scritto per la Befana, ma io in quella sede dicevo che bisogna cambiare metodo. Le forze politiche si devono assumere le proprie responsabilita' all'allestendo anche un percorso per le riforme istituzionali. Ed è quello che stiamo facendo".



Alfano: "Pdl-Pd differenti"

Nessuna maggioranza politica ma solo l'esigenza di essere uniti quando si tratta di Italia e dei suoi rapporti con l'Europa. Quando, invece, si parla di provvedimenti del governo, le differenze tra Pdl e Pd escono fuori. Anche il segretario del Pdl, Angelino Alfano, chiarisce "questa non è una maggioranza politica, perché la maggioranza politica nelle democrazie occidentali è quella che viene fuori dal consenso elettorale dei cittadini". Dunque, aggiunge, "una maggiorana è tale quando è riconosciuta dai cittadini e non perché lo si decide dentro un palazzo". Alfano sottolinea quindi che il Pdl è pronto a sedersi insieme agli altri partiti se si tratta di Italia ed Europa, ma "quando si entra nel merito dei provvedimenti, subito tra Pdl e Pd, tra me e Bersani, vengono fuori le differenze".



Casini: "Siamo sulla strada giusta"

"Abbiamo convenuto sul fatto che il declassamento è avvenuto nel momento meno giusto in termini logici, perché stiamo facendo le cose giuste. Quindi c'è stata certamente una valutazione critica". Lo dice Pier Ferdinando Casini al termine del vertice.