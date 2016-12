Riforma, Governo convoca tassisti

foto Ansa 11:59 - Il governo ha deciso di convocare, il 17 gennaio, a Palazzo Chigi, i rappresentanti di tutte le sigle sindacali dei tassisti. Intanto, prosegue lo stop dei taxi, che è stato indetto per protestare contro il decreto sulle liberalizzazioni e che sta creando disagi alla viabilità in tutt'Italia. - Il governo ha deciso di convocare, il 17 gennaio, a Palazzo Chigi, i rappresentanti di tutte le sigle sindacali dei tassisti. Intanto, prosegue lo stop dei taxi, che è stato indetto per protestare contro il decreto sulle liberalizzazioni e che sta creando disagi alla viabilità in tutt'Italia.

Dopo la convocazione da parte del governo potrebbe slittare l'assemblea dei tassisti di lunedi' al Circo Massimo di Roma. Lo afferma all'Agi il presidente di Uritaxi e 3570 Loreno Bittarelli. "



Stiamo valutando con il parlamentino nazionale. Ma l'assemblea probabilmente slitterà a dopo l'incontro con il governo", ha spiegato. "In questo momento siamo impegnati a riportare la situazione alla normalità per evitare ulteriori disagi ai cittadini", aggiunge Bittarelli, "stiamo rimuovendo gli ultimi blocchi visto che, alla luce della convocazione, non ha più senso continuare con i fermi. Decideremo cosa fare dopo l'incontro con il governo".



Sulla precettazione dell'Autorità di garanzia sugli scioperi, il presidente di Uritaxi afferma: "C'è poco da precettare. Non siamo lavoratori dipendenti, siamo liberi professionisti. Non si possono vietare le assemblee, è una forma di lotta. Spero di essere ancora in una democrazia".